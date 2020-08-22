ГБР завершило расследование по делу похищения Луценко и убийства Вербицкого

Фото: ГБР (РБК-Украина)

Один из подозреваемых по делу находится под стражей

Государственное бюро расследований завершило расследование убийства Юрия Вербицкого, а также похищения и пыток Игоря Луценко во время событий Революции Достоинства. После завершения ознакомления с материалами уголовного производства, обвинительный акт против подозреваемого будет направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи... завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого с Александровской клинической больницы города Киева, пытали их и убили Юрия Вербицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их подозревают в:

незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украины);

создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины;

незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020).

Один из фигурантов также подозревается в:

умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины);

истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины);

подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020);

служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020).

Также в связи с использованием поддельного паспорта и использованием заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более пяти лет скрывался от органа досудебного расследования.

"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отметим, в январе 2014 года Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

Напомним, ранее следователи ГБР сообщили о подозрении в использовании фальшивых документов участнику похищения и пыток Луценко и Вербицкого.

В марте правоохранители задержали Сергея Мыслывого - он также подозревается в убийстве Вербицкого и похищении Луценко.