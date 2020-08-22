ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ГБР завершило расследование по делу похищения Луценко и убийства Вербицкого

Суббота 22 августа 2020 13:33
ГБР завершило расследование по делу похищения Луценко и убийства Вербицкого
Фото: ГБР (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Один из подозреваемых по делу находится под стражей

Государственное бюро расследований завершило расследование убийства Юрия Вербицкого, а также похищения и пыток Игоря Луценко во время событий Революции Достоинства. После завершения ознакомления с материалами уголовного производства, обвинительный акт против подозреваемого будет направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи... завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого с Александровской клинической больницы города Киева, пытали их и убили Юрия Вербицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их подозревают в:

  • незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украины);
  • создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины;
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020).

Один из фигурантов также подозревается в:

  • умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины);
  • истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины);
  • подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020);
  • служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020).

Также в связи с использованием поддельного паспорта и использованием заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более пяти лет скрывался от органа досудебного расследования.

"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отметим, в январе 2014 года Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

Напомним, ранее следователи ГБР сообщили о подозрении в использовании фальшивых документов участнику похищения и пыток Луценко и Вербицкого.

В марте правоохранители задержали Сергея Мыслывого - он также подозревается в убийстве Вербицкого и похищении Луценко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины расследованиеМайданГБР
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь