У Нігерії бойовики викрали 32 особи на вокзалі, ще кілька дістали поранення

У Нігерії бойовики, озброєні автоматами АК-47, викрали 32 особи з залізничного вокзалу, також кілька людей зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві поліції говориться, що озброєні пастухи напали на станцію Том Ікімі, коли пасажири чекали на поїзд до Варрі, нафтового вузла в сусідньому штаті Дельта. Станція знаходиться приблизно за 111 км на північний схід від столиці штату Бенін-Сіті і неподалік кордону зі штатом Анамбра.

За даними поліції, внаслідок нападу кількох людей на станції було поранено. Комісар за інформацією штату Едо Кріс Оса Нехікхаре підтвердив, що викрадачі забрали 32 особи, хоча одному викраденому вдалося втекти.

"Наразі співробітники служби безпеки, які складаються з військових та поліції, а також людей з мережі лінчувальників та мисливців, активізують пошуково-рятувальні операції в розумному радіусі для порятунку жертв викрадення", - зазначив Нехікхаре.