Канада виділила 80 млн доларів на боротьбу з голодом в Африці

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства міжнародного розвитку Канади.

"Сомалійському півострову виділено 107 млн доларів, з яких 25 млн - Ефіопії, 11 млн - Кенії, 26 млн - Сомалі, 25 млн - Південному Судану та 20 млн - Судану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на подолання голоду та гострого недоїдання серед місцевого населення, що постраждав від кризи.

Повідомляється, що ще 11,2 млн доларів протягом трьох років буде виділено Канадою Світовій продовольчій програмі на фінансування харчування в школах Сомалі і Південному Судані. Завдяки цій програмі понад 32 тисячі школярів у двох країнах щодня отримують безкоштовний обід.