В Нигерии боевики похитили 32 человека на вокзале, еще несколько получили ранения

В Нигерии боевики, вооруженные автоматами АК-47, похитили 32 человека с железнодорожного вокзала, также несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении полиции говорится, что вооруженные пастухи напали на станцию ​​Том Икими, когда пассажиры ждали поезд до Варри, нефтяного узла в соседнем штате Дельта. Станция находится примерно в 111 км к северо-востоку от столицы штата Бенин-Сити и недалеко от границы со штатом Анамбра.

По данным полиции, в результате нападения несколько человек на станции были ранены. Комиссар по информации штата Эдо Крис Оса Нехикхаре подтвердил, что похитители забрали 32 человека, хотя одному похищенному удалось скрыться.

"В настоящее время сотрудники службы безопасности, состоящие из военных и полиции, а также людей из сети линчевателей и охотников, активизируют поисково-спасательные операции в разумном радиусе для спасения жертв похищения", - отметил Нехикхаре.