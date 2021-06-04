Нигерия приостановила работу Twitter и лицензирует деятельность соцсетей

Правительство Нигерии приняло решение приостановить работу Twitter в стране. Остальные соцсети должны будут получить лицензии.
Об этом сообщила Nigerian Television Authority.
По данным издания, с заявлением о приостановке работы Twitter в стране на неопределенный срок выступил министр информации и культуры страны Лай Мохаммед.
В качестве причины такого решения называется постоянное использование соцсети для деятельности, направленной на подрыв государственного существования Нигерии.
Министр также отметил, что правительство поручило Национальной радиовещательной комиссии (NBC) немедленно начать процесс лицензирования всех социальных сетей в Нигерии.
В конце мая глава Киберполиции Александр Гринчак в интервью РБК-Украина заявил, что запрет российских социальных сетей таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники" позитивно повлиял на общую ситуацию в Украине. Такую практику нужно продолжать.
Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей в Украине. Но, например, приложения на iOs и Android позволяют обойти этот запрет и пользоваться социальной сетью "ВКонтакте" без технологии VPN. СБУ и МИД Украины просили App Store и Google Play сделать эти приложения недоступными для украинцев.
В то же время эксперты полагают, что угроза российских социальных сетей для национальной безопасности Украины преувеличена.