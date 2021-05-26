Запрет российских соцсетей позитивно повлиял на общую ситуацию, - Киберполиция
Запрет российских социальных сетей таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники" позитивно повлиял на общую ситуацию в Украине. Такую практику нужно продолжать.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Киберполиции Александр Гринчак.
По его словам, после блокировки пользоваться этими соцсетями стало неудобно, поскольку чтобы к ним подключиться, нужно "напрячься".
"Но зачем человеку прилагать дополнительное усилие, если есть масса других доступных соцсетей? Потому мы наблюдаем ощутимый спад посещаемости российских соцсетей и отток аудитории из сервисов, которые попали в санкционный список. Это позитивно повлияло на общую обстановку. Нужно продолжать", - отметил Гринчак.
Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей в Украине. Но, например, приложения на iOs и Android позволяют обойти этот запрет и пользоваться социальной сетью "ВКонтакте" без технологии VPN. СБУ и МИД Украины просили App Store и Google Play сделать эти приложения недоступными для украинцев.
В то же время эксперты полагают, что угроза российских социальных сетей для национальной безопасности Украины преувеличена.