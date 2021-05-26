Запрет российских соцсетей позитивно повлиял на общую ситуацию, - Киберполиция

Запрет российских социальных сетей таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники" позитивно повлиял на общую ситуацию в Украине. Такую практику нужно продолжать.

По его словам, после блокировки пользоваться этими соцсетями стало неудобно, поскольку чтобы к ним подключиться, нужно "напрячься".

"Но зачем человеку прилагать дополнительное усилие, если есть масса других доступных соцсетей? Потому мы наблюдаем ощутимый спад посещаемости российских соцсетей и отток аудитории из сервисов, которые попали в санкционный список. Это позитивно повлияло на общую обстановку. Нужно продолжать", - отметил Гринчак.