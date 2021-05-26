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Запрет российских соцсетей позитивно повлиял на общую ситуацию, - Киберполиция

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Киев, Среда 26 мая 2021 11:51
Запрет российских соцсетей позитивно повлиял на общую ситуацию, - Киберполиция Фото: глава Киберполиции Александр Гринчак (Андрей Посонский)
Автор: Владислав Красинский

Запрет российских социальных сетей таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники" позитивно повлиял на общую ситуацию в Украине. Такую практику нужно продолжать.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Киберполиции Александр Гринчак.

По его словам, после блокировки пользоваться этими соцсетями стало неудобно, поскольку чтобы к ним подключиться, нужно "напрячься".

"Но зачем человеку прилагать дополнительное усилие, если есть масса других доступных соцсетей? Потому мы наблюдаем ощутимый спад посещаемости российских соцсетей и отток аудитории из сервисов, которые попали в санкционный список. Это позитивно повлияло на общую обстановку. Нужно продолжать", - отметил Гринчак.

Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей в Украине. Но, например, приложения на iOs и Android позволяют обойти этот запрет и пользоваться социальной сетью "ВКонтакте" без технологии VPN. СБУ и МИД Украины просили App Store и Google Play сделать эти приложения недоступными для украинцев.

В то же время эксперты полагают, что угроза российских социальных сетей для национальной безопасности Украины преувеличена.

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