Нигерия приостановила работу Twitter и лицензирует деятельность соцсетей

Правительство Нигерии приняло решение приостановить работу Twitter в стране. Остальные соцсети должны будут получить лицензии.

Об этом сообщила Nigerian Television Authority .

По данным издания, с заявлением о приостановке работы Twitter в стране на неопределенный срок выступил министр информации и культуры страны Лай Мохаммед.

В качестве причины такого решения называется постоянное использование соцсети для деятельности, направленной на подрыв государственного существования Нигерии.

Министр также отметил, что правительство поручило Национальной радиовещательной комиссии (NBC) немедленно начать процесс лицензирования всех социальных сетей в Нигерии.