Нігерія призупинила роботу Twitter і ліцензує діяльність соцмереж

Міністр також зазначив, що уряд доручив Національній радіомовній комісії (NBC) негайно розпочати процес ліцензування всіх соціальних мереж в Нігерії.

За даними видання, із заявою про припинення роботи Twitter в країні на невизначений термін виступив міністр інформації і культури країни Лай Мохаммед.

Наприкінці травня глава кіберполіції Олександр Гринчак в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що заборона російських соціальних мереж таких як "ВКонтакте" і "Однокласники" позитивно вплинув на загальну ситуацію в Україні. Таку практику потрібно продовжувати.

Нагадаємо, в 2020 році президент України Володимир Зеленський продовжив заборону російських соцмереж в Україні. Але, наприклад, додатки на iOs і Android дозволяють обійти цю заборону і користуватися соціальною мережею "ВКонтакте" без технології VPN. СБУ і МЗС України просили App Store і Google Play зробити ці програми недоступними для українців.

Водночас експерти вважають, що загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України перебільшена.