Нігерія призупинила роботу Twitter і ліцензує діяльність соцмереж
Уряд Нігерії прийняв рішення призупинити роботу Twitter в країні. Решта соцмережі повинні будуть отримати ліцензії.
Про це повідомила Nigerian Television Authority.
За даними видання, із заявою про припинення роботи Twitter в країні на невизначений термін виступив міністр інформації і культури країни Лай Мохаммед.
В якості причини такого рішення називається постійне використання соцмережі для діяльності, спрямованої на підрив державного існування Нігерії.
Міністр також зазначив, що уряд доручив Національній радіомовній комісії (NBC) негайно розпочати процес ліцензування всіх соціальних мереж в Нігерії.
Наприкінці травня глава кіберполіції Олександр Гринчак в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що заборона російських соціальних мереж таких як "ВКонтакте" і "Однокласники" позитивно вплинув на загальну ситуацію в Україні. Таку практику потрібно продовжувати.
Нагадаємо, в 2020 році президент України Володимир Зеленський продовжив заборону російських соцмереж в Україні. Але, наприклад, додатки на iOs і Android дозволяють обійти цю заборону і користуватися соціальною мережею "ВКонтакте" без технології VPN. СБУ і МЗС України просили App Store і Google Play зробити ці програми недоступними для українців.
Водночас експерти вважають, що загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України перебільшена.