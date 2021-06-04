ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нігерія призупинила роботу Twitter і ліцензує діяльність соцмереж

Новость на русском →
Абуджа, П'ятниця 04 червня 2021 19:34
Нігерія призупинила роботу Twitter і ліцензує діяльність соцмереж Фото: у Нігерії призупинили роботу Twitter (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Нігерії прийняв рішення призупинити роботу Twitter в країні. Решта соцмережі повинні будуть отримати ліцензії.

Про це повідомила Nigerian Television Authority.

За даними видання, із заявою про припинення роботи Twitter в країні на невизначений термін виступив міністр інформації і культури країни Лай Мохаммед.

В якості причини такого рішення називається постійне використання соцмережі для діяльності, спрямованої на підрив державного існування Нігерії.

Міністр також зазначив, що уряд доручив Національній радіомовній комісії (NBC) негайно розпочати процес ліцензування всіх соціальних мереж в Нігерії.

Наприкінці травня глава кіберполіції Олександр Гринчак в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що заборона російських соціальних мереж таких як "ВКонтакте" і "Однокласники" позитивно вплинув на загальну ситуацію в Україні. Таку практику потрібно продовжувати.

Нагадаємо, в 2020 році президент України Володимир Зеленський продовжив заборону російських соцмереж в Україні. Але, наприклад, додатки на iOs і Android дозволяють обійти цю заборону і користуватися соціальною мережею "ВКонтакте" без технології VPN. СБУ і МЗС України просили App Store і Google Play зробити ці програми недоступними для українців.

Водночас експерти вважають, що загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України перебільшена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі соцсети Нигерия Twitter
NEWS
Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів в Україні
Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів в Україні
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари