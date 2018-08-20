В Нигерии жертвами нападения боевиков стали 19 человек

Вооруженные боевики напали на деревню Майлари

По меньшей мере 19 человек стали жертвами нападения на деревню Майлари на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, боевики совершили нападение на деревню в воскресенье, 19 августа, около 2 часов утра.​ По его подсчетам, в результате произошедшего погибли по меньшей мере 19 человек.

Отмечается также, что вооруженные боевики были замечены рядом с деревней за три дня до нападения. Так, местные жители предупредили об этом правительственные войска, дислоцированные в близлежащем городе Гудумбали, однако никаких действий с их стороны предпринято не было.​

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Нигерии ввело комендантский час после того, как на выходных в штате Плато в результате столкновений между фермерами и полукочевыми пастухами погибли по меньшей мере 86 человек.