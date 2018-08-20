У Нігерії жертвами нападу бойовиків стали 19 осіб

Озброєні бойовики напали на село Майларі

Щонайменше 19 людей стали жертвами нападу на село Майларі на північному сході Нігерії. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, бойовики здійснили напад на село у неділю, 19 серпня, близько 2 години ранку. За його підрахунками, в результаті події загинули щонайменше 19 людей.

Відзначається також, що озброєні бойовики були помічені поряд з селом за три дні до нападу. Так, місцеві жителі попередили про це урядові війська, дислоковані в прилеглому місті Гудумбалі, проте ніяких дій з їх боку вжито не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Нігерії запровадив комендантську годину після того, як на вихідних в штаті Плато в результаті зіткнень між фермерами і полукочовими пастухами загинули щонайменше 86 осіб.