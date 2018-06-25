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Правительство Нигерии ввело комендантский час после гибели 86 человек в столкновениях

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:38
Иллюстративное фото (flickr.com albanyassociates)
Иллюстративное фото (flickr.com albanyassociates)

Правительство ввело комендантский час с шести часов вечера до шести утра

Правительство Нигерии ввело комендантский час после того, как на выходных в штате Плато в результате столкновений между фермерами и полукочевыми пастухами погибли по меньшей мере 86 человек. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

"Правительство ввело комендантский час с шести часов вечера до шести утра, чтобы урегулировать ситуацию, а полиция и другие службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности", - сообщил государственный комиссар по информации штата Плато Якубу Дати.

Так, президент Мухаммаду Бухари призвал к спокойствию в то время, как полиция и военные пытаются прекратить насилие.

Напомним, в Нигерии в результате скоординированных нападений на несколько деревень в центральном штате Плато были убиты по меньшей мере 86 человек. В целом нападения были совершены на 11 сел, было разрушено более 50 домов.

В полиции заявили, что причины атаки пока неизвестны, при этом СМИ сообщают о нападении на фермеров пастухов-кочевников из-за борьбы за землю и ресурсы.

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Теги публикации: Нигерия, столкновения, комендантский час  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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