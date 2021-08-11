В Нигерии вспышка холеры: с начала года умерли более 800 человек

С начала года вспышки холеры наблюдались в 22 штатах Нигерии (из 36) и Федеральной столичной территории.

"В заявлении NCDC говорится, что в настоящее время число предполагаемых случаев заболевания продолжает расти по всей стране, эпидемия переросла в национальный кризис", - указывается в сообщении Нигерийского центра по контролю заболеваний (NCDC).

Во избежание заражения NCDC призывает жителей страны соблюдать правила гигиены и пользоваться источниками чистой воды.

Кроме того, министерство здравоохранения Нигерии направило медицинские бригады в наиболее пострадавшие штаты, усилив тестирование и запустив кампанию по вакцинации от холеры.