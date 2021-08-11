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В Нигерии вспышка холеры: с начала года умерли более 800 человек

Автор: РБК-Украина

В Нигерии от холеры с начала года умерли более 800 человек. В общей сложности речь идет о 31 425 предполагаемых случаях заболевания, в том числе 816 - летальных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

С начала года вспышки холеры наблюдались в 22 штатах Нигерии (из 36) и Федеральной столичной территории.

"В заявлении NCDC говорится, что в настоящее время число предполагаемых случаев заболевания продолжает расти по всей стране, эпидемия переросла в национальный кризис", - указывается в сообщении Нигерийского центра по контролю заболеваний (NCDC).

Во избежание заражения NCDC призывает жителей страны соблюдать правила гигиены и пользоваться источниками чистой воды.

Кроме того, министерство здравоохранения Нигерии направило медицинские бригады в наиболее пострадавшие штаты, усилив тестирование и запустив кампанию по вакцинации от холеры.

Напомним, что в результате наводнений в Нигерии пострадали десятки тысяч человек, 35 погибли.

Также около 150 учеников исчезли после нападений в Нигерии.

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Нигерия