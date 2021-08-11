RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Нігерії спалах холери: з початку року померли понад 800 осіб

Автор: РБК-Україна

У Нігерії спалах холери: з початку року померли понад 800 осіб. В цілому мова йде про 31 425 ймовірних випадки захворювання, в тому числі 816 - летальних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

З початку року спалахи холери спостерігалися в 22 штатах Нігерії (з 36) і Федеральній столичній території.

"У заяві NCDC говориться, що в даний час число передбачуваних випадків захворювання продовжує зростати по всій країні, епідемія переросла в національну кризу", - вказується в повідомленні нігерійського центру з контролю захворювань (NCDC).

Щоб уникнути зараження NCDC закликає жителів країни дотримуватися правил гігієни і користуватися джерелами чистої води.

Крім того, міністерство охорони здоров'я Нігерії направило медичні бригади в найбільш постраждалі Штати, посиливши тестування і запустивши кампанію з вакцинації від холери.

Нагадаємо, що в результаті повеней в Нігерії постраждали десятки тисяч людей, 35 загинули.

Також близько 150 учнів зникли після нападів в Нігерії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нигерия