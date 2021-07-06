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Около 150 учеников исчезли после нападений в Нигерии

Новина українською →
Нигерия, Вторник 06 июля 2021 03:08
Около 150 учеников исчезли после нападений в Нигерии Фото: власти Кадуны распорядились немедленно закрыть школы (flickr)
Автор: Даша Харченко

Около 150 студентов пропали без вести после того, как вооруженные люди совершили нападения в штате Кадуна в Нигерии. Нападавшие смогли "преодолеть" охранников и вывести детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нападение на баптистскую школу Бетеля - это десятая попытка похищения детей с декабря на северо-западе Нигерии.

Десятки смущенных родителей собрались у помещения школы.

Полиция заявила, что вооруженные люди напали, преодолели охранников школы, выведя неопределенное количество учеников в соседний лес. В заявлении полиции говорится о спасении 26 человек, включая учительницу.

Местные жители сообщили, что силовики отгородили школу после нападения, которое произошло между 23:00 воскресенья и 4 утра понедельника утром.

Власть Кадуни распорядилась немедленно закрыть Бетел-Баптист и еще 12 школ в этом районе после угона, не сказав, когда они могут снова открыться.

Вооруженные мужчины похищают студентов с целью выкупа. С декабря прошлого года они забрали из школ почти 1000 человек, более 150 из которых остаются пропавшими без вести.

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