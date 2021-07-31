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В результате наводнений в Нигере пострадали десятки тысяч человек, 35 погибли

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Республика Нигер, Суббота 31 июля 2021 23:19
В результате наводнений в Нигере пострадали десятки тысяч человек, 35 погибли Фото: наводнения в Нигере длятся с июня (twitter.com/Ardo_Galo)
Автор: Наталья Скороход

В Нигере с июня идут сильные проливные дожди, которые привели к разрушениям и жертвам. В результате наводнений пострадали 26 тысяч человек, а 35 погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Власти страны заявили в субботу, что 20 человек погибли в результате обрушения своих домов, 15 утонули и 24 были ранены. Также были идентифицированы около 26 532 пострадавших.

Согласно этим официальным данным, наиболее пострадавшими регионами являются Маради на юго-востоке (10 погибших), Агадес на севере пустыни (10 погибших) и столица Ниамей (8 погибших).

Также сообщается о том, что стихия нанесла немалый ущерб: разрушено более 2500 домов и хижин, повреждено около 50 школьных классов, мечетей, магазинов и зернохранилищ. Погибли также 708 голов крупного рогатого скота.

Сезон дождей в Нигере обычно длиться недолго - до трех месяцев, но даже за это короткое время от него страдают тысячи людей. По данным ООН, в 2020 году в результате наводнения погибло 73 человека и возник гуманитарный кризис, в котором нуждались 2,2 миллиона человек. В 2019 году погибли 57 человек.

Напомним, в Турции масштабные пожары охватили всю страну. На отдых пока что туда лучше не ездить.

Ранее сообщалось о наводнениях в Германии. В сети появились кадры потопа.

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