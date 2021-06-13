В Нигерии бандиты атаковали шесть деревень и убили более 50 жителей

В Нигерии вооруженные угонщики скота убили 53 жителей шести деревень в северо-западном штате Замфара. Преступники напали на фермеров на полях и преследовали тех, кто пытался спастись.

Об этом сообщил представитель полиции штата Мохаммед Шеху, передает AFP.

Бандиты передвигались на мотоциклах. Часть убитых похоронили в соседнем городе, чтобы избежать повторных нападений во время церемонии. 14 тел отправили в столицу штата, город Гусо. Власти направили дополнительные полицейские силы. Последние два года участились случаи нападения в Нигерии. В основном преступления связаны с финансовой выгодой. Так, с декабря было похищено больше 850 студентов. Большинство из них отпустили после получения выкупа.