ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики в Нигерии потребовали выкуп за похищенных школьников

Новина українською →
Абуджа, Вторник 01 июня 2021 21:37
Боевики в Нигерии потребовали выкуп за похищенных школьников Фото: боевики в Нигерии потребовали выкуп за похищенных школьников (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики, похитившие в Нигерии около 150 учеников исламской школы в городе Тегина (штат Нигер), потребовали выкуп за их освобождение. Бандиты требуют почти по 2000 долларов за каждого школьника, угрожая в противном случае их убить.

Об этом сообщила нигерийская газета Vanguardngr со ссылкой на директора школы Альхаджи Абубакара Альхасана.

По его словам, похитители требуют заплатить за освобождение школьников 110 млн найр (около 270 тысяч долларов). "В противном случае они угрожают убить их всех, если деньги не будут выплачены до конца вторника", - добавил директор.

Он сказал, что немедленно передал информацию о требовании бандитов властям штата.

Издание отмечает, что правительство штата Нигер пообещало не платить выкуп за освобождение похищенных людей. На этом фоне жители штата стали собирать деньги, которые они намерены передать бандитам, чтобы выкупить похищенных детей.

Напомним, 30 мая боевики в Нигерии похитили учеников исламской школы в городе Тегина. Речь шла по меньшей мере о 150 школьниках.

Вооруженные группы, похищающие людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.

Отметим, тела двух испанских и одного ирландского журналистов были обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка).

РБК-Украина писало, что в начале апреля на юго-востоке Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму. В результате более 1800 заключенным удалось скрыться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Нигерия Африка похищение преступления
NEWS
Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"
Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе