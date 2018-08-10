В Нигерии автобус влетел в погрузчик, погибли 13 человек

Единственный, кто выжил, получил сильные ожоги, его доставили в больницу

В штате Ривер на юге Нигерии автобус столкнулся с погрузчиком, в результате чего погибло 13 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, всего в автобусе находились 14 человек. Единственный, кто выжил, получил сильные ожоги, его доставили в больницу.

"Тринадцать человек сгорели до смерти, когда автобус загорелся после лобового столкновения с погрузчиком вблизи нефтяного центра Нигерии в Порт-Харкорте", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, в Йемене арабская коалиция нанесла авиаудар по автобусу с детьми, в результате чего погибло 40 человек и 61 - пострадали.

Представители коалиции утверждают, что детей использовали в качестве "живого щита" повстанцы-хусити, на которых был нацелен авиаудар.

Также в Йемене в результате авиаударов арабской коалиции по рынку и автобусу с детьми погибли по меньшей мере 20 человек, включая детей. Старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами.