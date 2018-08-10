У Нігерії автобус влетів у навантажувач, загинули 13 людей

Єдиний, хто вижив, отримав сильні опіки, його доправили в лікарню

У штаті Рівер на півдні Нігерії автобус зіткнувся з навантажувачем, внаслідок чого загинуло 13 людей. Про це повідомляє AFP із посиланням на місцеву поліцію.

Як зазначається, загалом в автобусі перебували 14 осіб. Єдиний, хто вижив, отримав сильні опіки, його доправили в лікарню.

"Тринадцятеро осіб згоріло до смерті, коли автобус спалахнув після лобового зіткнення з навантажувачем поблизу нафтового центру Нігерії у Порт-Харкорті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, у Ємені арабська коаліція завдала авіаудару по автобусу з дітьми, внаслідок чого загинуло 40 людей та 61 - постраждали.

Представники коаліції стверджують, що дітей використовували в якості "живого щита" повстанці-хусити, на яких був націлений авіаудар.

Також в Ємені в результаті авіаударів арабської коаліції по ринку і автобусу з дітьми загинули щонайменше 20 осіб, включаючи дітей. Старійшини звинуватили коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії в атаках в єменській провінції Санаа, яка контролюється повстанцями.