Авиаудар в Йемене: число погибших возросло до 40

Еще 61 человек получил ранения

В Йемене количество погибших в результате авиаудара на севере возросло до 40 человек. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что 61 человек получил ранения. Представители коалиции утверждают, что детей использовали в качестве "живого щита" повстанцы-хуситы, на которых был нацелен авиаудар.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Йемене в результате авиаударов арабской коалиции по рынку и автобусу с детьми погибли по меньшей мере 20 человек, включая детей. Старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами.

Отметим, что 3 августа число погибших в результате авиаударов по йеменскому порту в Красном море возросло до 55 человек. Кроме того, по данным Минздрава повстанцев, ранения получили по меньшей мере 124 человека. Подчеркивается, что авиаудары буди нанесены по городскому госпиталю и рыболовному порту.