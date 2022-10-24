У Нігері бойовики вбили 11 людей просто на дорозі

На заході африканського Нігеру бойовики атакували на дорозі 3 вантажні автомобілі. Внаслідок інциденту загинули 11 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Напад стався на віддаленій дорозі між Нігером, Малі та Буркіна-Фасо. Регіон "трьох кордонів" потерпає від нападів бойовиків-джихадистів.
Вони пов'язані з угрупованнями "Аль-Каїда" та ІДІЛ.
За словами чиновника з району Банібангу, терористи перехопили три вантажівки та вбили дев'ятьох пасажирів.
Унаслідок атаки також загинули двоє людей, які їхали на мотоциклі.
Нагадаємо, у Нігері під час польових робіт бойовики вбили 37 осіб. Через кілька тижнів терористи напали на село. Внаслідок атаки загинули 19 людей.