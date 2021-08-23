ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики напали на деревне в Нигере: убиты 19 человек

Новина українською →
Нигер, Понедельник 23 августа 2021 06:26
Боевики напали на деревне в Нигере: убиты 19 человек Фото: боевики напали на деревне в Нигере, убиты 19 человек (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Боевики напали на деревне в Нигере. В результате нападения убиты 19 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Нападению подверглось село Тем на западе Нигера. По информации министерства внутренних дел страны и общественной безопасности страны, атаку совершили "неизвестные лица, которые пришли пешком". В результате 19 местных жителей погибли, двое получили ранения.

"Мы усилили меры безопасности в данном районе, ведется расследование с целью найти виновных в этом преступном деянии", - отметили в министерстве.

В последние годы в Нигере выросло количество нападений боевиков на правительственные войска и мирное население. По официальной статистике, с начала 2021 года в этой местности были убиты около 300 гражданских лиц.

Напомним, что недавно в Нигере во время полевых работ боевики убили 37 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нигер
NEWS
Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению крымских татар из плена России
Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению крымских татар из плена России
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского