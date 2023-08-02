Нігер відкрив кордони із п'ятьма країнами, закриті після держперевороту

Раніше повстанці закрили кордони після державного перевороту, побоюючись інтервенції із сусідніх країн, які могли б прийти на допомогу поваленому президентові країни.

"Сухопутні та повітряні кордони з Алжиром, Буркіна-Фасо, Лівією, Малі та Чадом знову відкриті з сьогоднішнього дня", - наводить AFP слова військового.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, що 26 липня військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохаммеда Базума. ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя та здоров'я Базуму. Ряд країн світу одразу ж засудили переворот у Нігері, зокрема й Україна.

Пізніше в Нігері військові оголосили, що повалили уряд президента Мохаммеда Базума, закрили кордони і запровадили комендантську годину.

У п'ятницю, 28 липня, глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти екс-президента у 2015 році.

Гвінея стала першою країною, яка виступила на підтримку повстанців, які захопили владу в Нігері. Влада Буркіна-Фасо і Малі, у свою чергу, заявила про готовність воювати на боці повстанців Нігеру.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.