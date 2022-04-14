Нидерланды запретили местным компаниям платить рублями за газ РФ

Нидерландское правительство дало указание местным энергетическим компаниям не платить за российский газ в рублях из-за введенных Евросоюзом санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Такое правительственное решение подтвердил представитель министерства экономики Питер Тен Брюггенкате. Правительство Нидерландов в очередной раз напомнило о запрете на расчеты в рублях за голубое топливо из РФ из-за санкционного режима.

Ранее представитель нидерландского поставщика газа Eneco заявил, что компания будет управляться долгосрочным контрактом с "Газпромом" с оплатой в евро. Он добавил, что не может "представить", что согласится изменить условия соглашения. Eneco покупает 15% своего газа в России.

В конце марта Президент РФ Путин подписал указ о расчетах за газ с западными странами в рублях. К этому времени свое согласие на изменение валюты оплаты предоставила только Венгрия.