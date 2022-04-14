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Нідерланди заборонили місцевим компаніям платити рублями за газ РФ

Фото: Нідерланди не збираються платити за газ рублями (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський уряд дав вказівку місцевим енергетичним компаніям не платити за російський газ рублями через запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Таке урядове рішення підтвердив представник міністерства економіки Пітер тен Брюггенкате. Уряд Нідерландів вкотре нагадав про заборону на розрахунки в рублях за блакитне паливо з РФ через санкційний режим.

Раніше представник нідерландського постачальника газу Eneco заявив, що компанія керуватиметься довготерміновим контрактом із "Газпромом" з оплатою в євро. Він додав, що не може "уявити", що погодиться змінити умови угоди. Eneco купує 15% свого газу в Росії.

Наприкінці березня президент РФ Путін підписав указ про розрахунки за газ із західними країнами в рублях. Наразі свою згоду на зміну валюти оплати надала лише Угорщина.

До слова, Ірландія висловилася за впровадження ембарго на російські енергоносії.

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