Нідерланди заборонили місцевим компаніям платити рублями за газ РФ

Нідерландський уряд дав вказівку місцевим енергетичним компаніям не платити за російський газ рублями через запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Таке урядове рішення підтвердив представник міністерства економіки Пітер тен Брюггенкате. Уряд Нідерландів вкотре нагадав про заборону на розрахунки в рублях за блакитне паливо з РФ через санкційний режим.
Раніше представник нідерландського постачальника газу Eneco заявив, що компанія керуватиметься довготерміновим контрактом із "Газпромом" з оплатою в євро. Він додав, що не може "уявити", що погодиться змінити умови угоди. Eneco купує 15% свого газу в Росії.
Наприкінці березня президент РФ Путін підписав указ про розрахунки за газ із західними країнами в рублях. Наразі свою згоду на зміну валюти оплати надала лише Угорщина.
До слова, Ірландія висловилася за впровадження ембарго на російські енергоносії.
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