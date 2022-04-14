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Ирландия поддержала введение эмбарго на российскую нефть

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 15:19
Ирландия поддержала введение эмбарго на российскую нефть Фото: министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени (facebook com SimonCoveney)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени во время визита в Киев 14 апреля заявил, что его страна поддерживает санкции против России. В частности, введение эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Ковени и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Я также хотел бы отметить, что моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности, в вопросе наложения санкций на Россию, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость введения эмбарго на торговлю нефтью с Россией в рамках шестого пакета санкций", - заявил министр.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал шестой пакет санкций ЕС в отношении России. По его словам, Евросоюз намерен запретить импортировать нефть и газ из РФ.

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