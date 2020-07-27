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Нидерланды ввели карантин для путешественников из Украины и других стран

Нидерланды, Понедельник 27 июля 2020 03:16
Нидерланды ввели карантин для путешественников из Украины и других стран
Фото: флаг Нидерландов (pxhere.com)
Автор: Артур Родивилов

Карантин обязателен в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов коронавируса

Власти Нидерландов решили ввести двухнедельную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются из стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом. В их число входит и Украина.

Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов.

Соответствующие рекомендации МИД Нидерландов подготовило по каждой стране. Украина входит в перечень государств, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным.

МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен, в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что шансов на то, что Украина попадет в обновленный список стран "зеленой зоны" ЕС сейчас нет.

Отметим, для включения в этот список количество больных коронавирусом на 100 тыс. в Украине должен быть равен или меньше 16 больных на 100 тысяч. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель 16,3, в Украине - 62,4.

Напомним, с 1 июля в страны ЕС могут свободно попасть граждане стран, которые входят в "зеленый" список; также разрешен въезд некоторым категориям граждан из стран, которые не входят в этот список.

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