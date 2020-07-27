Нідерланди ввели карантин для мандрівників з України та інших країн

Фото: прапор Нідерландів (pxhere.com)

Карантин обов'язковий в тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів коронавіруса

Влада Нідерландів вирішила ввести двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн, де зафіксовано велику кількість випадків зараження коронавірусом. До їхнього числа входить і Україна.

Про це повідомляється на сайті МЗС Нідерландів.

Відповідні рекомендації МЗС Нідерландів підготувало по кожній країні. Україна входить до переліку держав, після повернення з яких двотижневий карантин є обов'язковим.

МЗС Нідерландів зазначає, що карантин обов'язковий, в тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів COVID-19.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що шансів на те, що Україна потрапить в оновлений список країн "зеленої зони" ЄС зараз немає.

Відзначимо, для включення в цей список кількість хворих коронавірусом на 100 тис. в Україні має бути рівний або менш як 16 хворих на 100 тисяч. При цьому на сьогодні в самому ЄС середній показник 16,3, в Україні - 62,4.

Нагадаємо, з 1 липня в країни ЄС можуть вільно потрапити громадяни країн, які входять до "зеленого" списку; також дозволено в'їзд деяким категоріям громадян з країн, які не входять в цей список.