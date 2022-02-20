UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нидерланды вслед за США и Британией переносят посольство во Львов

Автор: Юлия Бойко

Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов. Данная мера связана с вопросами безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Нидерландов.

"По соображениям безопасности сегодня было принято решение о временном переносе деятельности посольства в Киеве во Львов", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, в МИД Нидерландов не могут сказать, сколько сотрудников посольства все еще остаются в Киеве. Часть сотрудников уже переехала во Львов после того, как неделю назад там открыли центр поддержки.

Напомним, ранее НАТО временно закрыло представительство в Киеве, а сотрудников перевели во Львов и Брюссель.

До этого США и Великобритания объявили о временном переносе посольств из Киева во Львов. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что перенос посольства не подрывает американскую поддержку Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
НидерландыВторжение России в Украину