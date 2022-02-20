Нідерланди слідом за США і Британією переносять посольство до Львова

Міністерство закордонних справ Нідерландів прийняло рішення тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова. Дана міра пов'язана з питаннями безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Нідерландів.
"З міркувань безпеки сьогодні було прийнято рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова", - йдеться в повідомленні.
Як пишуть місцеві ЗМІ, в МЗС Нідерландів не можуть сказати, скільки співробітників посольства все ще залишаються в Києві. Частина співробітників вже переїхала до Львова після того, як тиждень тому там відкрили центр підтримки.
Нагадаємо, раніше НАТО тимчасово закрило представництво в Києві, а співробітників перевели до Львова та Брюсселя.
До цього США і Великобританія оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американську підтримку України.