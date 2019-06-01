Нідерланди вимагають від Малайзії пояснити заяву про провину Росії в катастрофі МН17

Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Прем'єр Малайзії сумнівається в тому, що РФ винна у авіакатастрофі на Донбасі

Уряд Нідерландів звернувся до Малайзії з проханням роз'яснити останні заяви прем'єр-міністра Махатіра Мохамада, який поставив під сумнів відповідальність Росії за катастрофу MH17. Про це пише NOS.

Міністерство закордонних справ Нідерландів також повідомило, що йому відомі заяви прем'єр-міністра Малайзії.

"Ми попросили малайзійські органи влади пояснити заяви прем'єр-міністра Махатхіра", - сказав прес-секретар.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Малайзії заявив, що схвалив висновки Спільної слідчої групи (JIT), але сумнівається в тому, що Росія випустила ракету, яка знищила MH17. Він хоче спочатку побачити докази, щоб звинуватити Росію.

"Вони звинувачують Росію, але де докази? Ми знаємо, що ракета збила літак, - це ракета російського типу, але вона також може бути виготовлена в Україні", - сказав Мохамад.

Зазначимо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно за 40 кілометрів від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди і Австралія провели перші переговори з Російською Федерацією про відповідальність за катастрофу MH17