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Нидерланды просят Россию выдать им Цемаха

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Нахождение Цемаха в России не помешает судебному процессу, который начнется 9 марта 2020

Прокуратура Нидерландов просит Россию передать Амстердаму боевика "ДНР", свидетеля по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе Владимира Цемаха. Об этом говорится в письме прокуратуры родственникам жертв авиакатастрофы, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NOS.

Отметим, Нидерланды ранее просили Украину не выдавать Цемаха России.

Ранее в письме к парламенту глава Министерства иностранных дел Нидерландов Стефан Блок сообщил, что следователи смогли допросить свидетеля по делу о катастрофе MH17 перед его отправкой в РФ.

По словам Блока, в связи с этим украинская сторона отложила обмен пленными с Россией.

В письме Блока также подчеркивается, что уголовное расследование продолжается, и нынешние события не будут иметь никаких последствий для судебного процесса, который должен начаться 9 марта 2020.

"Правительство также вновь напоминает России, что она обязана сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166", - говорится в письме.

Напомним, в июне 2019 Цемах был задержан в оккупированном Снежном Донецкой области и позже переправлен на подконтрольную территорию.

По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны "Донецкой народной республики".

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