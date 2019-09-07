ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха РФ

Новости » Общество    07.09.2019 - 17:37
Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха РФ
Фото: Владимир Цемах (скрин видеотрансляции youtube.com)

В Нидерландах опасаются, что Цемаха невозможно будет привлечь к ответственности

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что следователи смогли допросить свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха, но также просили не выдавать его РФ. Об этом говорится в письме министра к парламенту, передает телеканал NOS.

В письме говорится, что голландские следователи допросили Цемаха перед его отправкой в РФ. В связи с этим украинская сторона отложила обмен пленными с РФ под давлением Нидерландов.

По данным De Telegraaph, Блок выразил свои сожаления по поводу того, что Украина все же выдала Цемаха. В правительстве страны опасаются, что его будет невозможно привлечь к ответственности.

"Правительство напрасно пыталось дойти до самого высокого уровня руководства, пытаясь убедить Украину, что Цемах не должен быть частью большого обмена заключенными", - говорится в письме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свидетель по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в РФ. По словам Зеленского, Цемаха допросили не только перед возвращением в РФ.

Большой обмен: на какие уступки можно идти, чтобы возвращать украинских пленных Нидерланды не будут поднимать вопрос Цемаха на уровне ЕС, - журналист
Новости Украины Нидерланды
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь