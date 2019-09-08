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Нідерланди просять Росію видати їм Цемаха

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Перебування Цемаха в Росії не завадить судовому процесу, який розпочнеться 9 березня 2020

Прокуратура Нідерландів просить Росію передати Амстердаму бойовика "ДНР", свідка у справі про катастрофу Boeing MH17 на Донбасі Володимира Цемаха. Про це йдеться у листі прокуратури родичам жертв авіакатастрофи, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал NOS.

Зазначимо, Нідерланди раніше просили Україну не видавати Цемаха Росії.

Раніше у листі до парламенту голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Стефан Блок повідомив, що слідчі змогли допитати свідка у справі про катастрофу MH17 перед його відправкою в РФ.

Зі слів Блока, у зв'язку з цим українська сторона відклала обмін полоненими з Росією.

У листі Блока також підкреслюється, що кримінальне розслідування триває, і нинішні події не матимуть жодних наслідків для судового процесу, який повинен початися 9 березня 2020.

"Уряд також знову нагадує Росії, що вона зобов'язана співпрацювати зі слідством відповідно до резолюції Ради безпеки ООН №2166", - йдеться в листі.

Нагадаємо, в червні 2019 Цемах був затриманий в окупованому Сніжному Донецької області і пізніше переправлений на підконтрольну територію.

За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони "Донецької народної республіки".

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