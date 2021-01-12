ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нидерланды продлили жесткий карантин из-за COVID

Амстердам, Вторник 12 января 2021 22:23
Нидерланды продлили жесткий карантин из-за COVID
Фото: Марк Рютте (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Нидерландов решило продлить действующий в стране жесткий карантин на три недели. Он будет действовать по меньшей мере до 9 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает NOS.

"Нам пришлось принять решение о продлении локдауна на три недели - до вторника, 9 февраля", - отметил он.

Однако премьер не исключил, что с 25 января в стране могут открыться детские сады и начальные школы.

Кроме того, он обратился к гражданам с просьбой по-прежнему воздерживаться от поездок за рубеж до марта.

Напомним, с 15 декабря в Нидерландах действует локдаун. Все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, закрыты.

Кроме того, 18 ноября в Нидерландах ослабили ограничительные меры. Решение было принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах владельцы ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире НидерландыКарантинКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь