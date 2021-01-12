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Нідерланди продовжили жорсткий карантин через COVID

Амстердам, Вівторок 12 січня 2021 22:23
Нідерланди продовжили жорсткий карантин через COVID
Фото: Марк Рютте (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Нідерландів вирішив продовжити діючий в країні жорсткий карантин на три тижні. Він діятиме щонайменше до 9 лютого.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає NOS.

"Нам довелося прийняти рішення про продовження локдауну на три тижні - до вівторка, 9 лютого", - зазначив він.

Однак прем'єр не виключив, що з 25 січня в країні можуть відкритися дитячі садки і початкові школи.

Крім того, він звернувся до громадян з проханням раніше утримуватися від поїздок за кордон до березня.

Нагадаємо, з 15 грудня в Нідерландах діє локдаун. Всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, закриті.

Крім того, 18 листопада в Нідерландах послабили обмежувальні заходи. Рішення було прийнято на тлі зниження темпів поширення COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах власники ресторанів і кафе звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду про закриття закладів.

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