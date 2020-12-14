В Нидерландах вводят пятинедельный локдаун из-за COVID-19

Фото: Марк Рютте (flickr.com/roel1943)

Правительство Нидерландов приняло решение ввести локдаун по всей территории страны. Он будет действовать с 15 декабря до 19 января 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

" Нидерланды закрываются. Мы осознаем серьезность наших решений прямо перед Рождеством", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, с о вторника все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января. Супермаркеты, банки и аптеки останутся открытыми.

Кроме этого, жителям страны рекомендуют оставаться дома, не ездить на работу и по возможности избегать контактов с другими людьми.

Рютте также добавил, что запрещено будет собираться в группы более двух человек , в том числе дома. По его словам, исключение будет сделано на три дня перед Рождеством, когда будет разрешено собираться втроем.

Отметим, что за минувшие сутки в Нидерландах подтвердили более 8,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания и 10 тысяч смертей с начала пандемии.

Напомним, что 18 ноября в Нидерландах ослабили ограничительные меры. Решение было принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19.

Кроме того, ранее в Нидерландах владельцы ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений.