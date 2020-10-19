В Нидерландах владельцы ресторанов и кафе подали в суд из-за карантинных мер

Фото: Амстердам (pixabay.com)

В Нидерландах около 30 владельцев ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений. Ранее власти ввели такой запрет на месяц.

Об этом сообщает портал Dutch news.

Согласно ограничительным мерам, принятым властями, все бары, кафе и рестораны будут закрыты для посетителей в течение четырех недель. При этом разрешается работа на вынос.

Заседание окружного суда Гааги, где будет рассматриваться иск рестораторов, состоится 20 октября.

Глава Королевской ассоциации отельно-ресторанного бизнеса Робер Виллемсен заявил, что в отрасли широко распространено недоверие, разочарование и сожаление в связи с мерами правительства.

"Отрасль общественного питания сильно пострадала, и я очень обеспокоен будущим нашего сектора. Эта остановка станет последним ударом для многих владельцев бизнеса", - сказал Виллемсен.

Напомним, ранее городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе, а именно ограничить время работы клубов и баров.

После чего несколько берлинских рестораторов подали в суд, после чего был отменен ночной комендантский час для баров и ресторанов в немецкой столице.