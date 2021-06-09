Нидерланды примут участие в саммите Крымской платформы

Делегация от правительства Нидерландов примет участие в саммите Крымской платформы. Он запланирован на 23 августа.
Об этом заявил советник премьер-министра Нидерландов по вопросам внешней политики и политики безопасности Джофри ван Лювен в ходе телефонного разговора с заместителем главой офиса президента Игорем Жовквой, передает пресс-служба ОП.
В ходе беседы ван Лювен заявил, что Нидерланды будут представлены на должном уровне на инаугурационном саммите Крымской платформы, а также торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Кроме того, Жовква рассказал о ситуации во временно оккупированном Крыму и будущей деятельности Крымской платформы.
Также стороны обсудили вопрос европейской интеграции Украины. В частности, возможность подписания двустороннего декларации по европейской перспективы Украины. Джофри ван Лювен отметил важность диалога сторон по этому вопросу, а также активного сотрудничества по направлениям, определенным Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.
Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что идет подготовка к запуску саммита Крымская платформа. Он призван ответить на вызовы российской оккупации полуострова.
Ранее стало известно, что на саммит Крымской платформы приедут президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.