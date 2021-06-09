Нідерланди візьмуть участь у саміті Кримської платформи

Делегація від уряду Нідерландів візьме участь у саміті Кримської платформи. Він запланований на 23 серпня.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Нідерландів з питань зовнішньої політики і політики безпеки Джофрі ван Лювен в ході телефонної розмови із заступником головою офісу президента Ігорем Жовквою, передає прес-служба ОП.

В ході бесіди ван Лювен заявив, що Нідерланди будуть представлені на належному рівні на інавгураційному саміті Кримської платформи, а також урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Крім того, Жовква розповів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та майбутню діяльність Кримської платформи.

Також сторони обговорили питання європейської інтеграції України. Зокрема, можливість підписання двосторонньої декларації з європейської перспективи України. Джофрі ван Лювен наголосив на важливості діалогу сторін з цього питання, а також активної співпраці за напрямами, визначеними Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.