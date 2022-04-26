Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после высылки дипломатов из Москвы

Посольство Нидерландов в Москве прекратило выдачу краткосрочных виз россиянам. Это произошло после высылки Россией 15 нидерландских дипломатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NL Times.
Как отмечает газета, после высылки из Москвы 15 дипломатов в посольстве Нидерландов осталось слишком мало сотрудников в консульском отделе. В результате дипмиссия больше не сможет со среды, 27 апреля, выдавать краткосрочные визы гражданам России.
Исключение сделают для тех, кто хочет въехать в Нидерланды по серьезным гуманитарным соображениям. Например, если кто-то из россиян должен покинуть страны по политическим мотивам.
Напомним, Нидерланды планируют отказаться от российского газа до конца текущего года.
Отметим, после вторжения России в Украину западные страны начали массово высылать российских дипломатов. Москва ответила зеркально. Так, из российской столицы был высланы 21 сотрудник посольства Бельгии.
Война России против Украины идет 62-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!