Нидерланды откажутся от российского газа до конца года

Нидерланды планируют прекратить использование российского ископаемого топлива к концу года. Правительство потратит 623 млн евро на стимулирование компаний к заполнению крупных газохранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство заявило, что оно сосредоточено на энергосбережении, более экологичной политике и импорте большего количества энергии из других стран.

"Таким образом, Нидерланды могут полностью сохранить или заменить российскую долю своего газа к концу года", - говорится в заявлении правительства страны, которая, как и другие, сокращает российские поставки после вторжения Москвы в Украину.

Около 44% энергопотребления в Нидерландах основано на газе - это один из самых высоких показателей в Европе - но, согласно правительственным оценкам, только около 15% газа поступает из России.

В рамках своих усилий по прекращению зависимости от России правительство заявило, что компенсирует компаниям заполнение перед зимой газохранилища в Бергермеере, одного из крупнейших в Европе.

Стоимость привлечения компаний для заполнения объекта, вмещающего 4,1 млрд кубометров газа, оценивается примерно в 623 млн евро.

Правительство также поручил государственной энергетической компании EBN вмешаться, чтобы обеспечить заполнение объекта не менее чем на 70%, если компании не ответят на финансовые стимулы.