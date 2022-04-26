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Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после высылки дипломатов из Москвы

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Амстердам, Вторник 26 апреля 2022 22:01
Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после высылки дипломатов из Москвы Фото: посольство Нидерландов в Москве прекратило выдачу виз россиянам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство Нидерландов в Москве прекратило выдачу краткосрочных виз россиянам. Это произошло после высылки Россией 15 нидерландских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NL Times.

Как отмечает газета, после высылки из Москвы 15 дипломатов в посольстве Нидерландов осталось слишком мало сотрудников в консульском отделе. В результате дипмиссия больше не сможет со среды, 27 апреля, выдавать краткосрочные визы гражданам России.

Исключение сделают для тех, кто хочет въехать в Нидерланды по серьезным гуманитарным соображениям. Например, если кто-то из россиян должен покинуть страны по политическим мотивам.

Напомним, Нидерланды планируют отказаться от российского газа до конца текущего года.

Отметим, после вторжения России в Украину западные страны начали массово высылать российских дипломатов. Москва ответила зеркально. Так, из российской столицы был высланы 21 сотрудник посольства Бельгии.

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