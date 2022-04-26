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Нідерланди припинили видачу віз росіянам після висилки дипломатів з Москви

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Амстердам, Вівторок 26 квітня 2022 22:01
Нідерланди припинили видачу віз росіянам після висилки дипломатів з Москви Фото: посольство Нідерландів у Москві припинило видачу віз росіянам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство Нідерландів у Москві припинило видачу короткострокових віз росіянам. Це сталося після висилки Росією 15 нідерландських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NL Times.

Як зазначає газета, після висилки з Москви 15 дипломатів в посольстві Нідерландів залишилося занадто мало співробітників в консульському відділі. В результаті дипмісія більше не зможе з середи, 27 квітня, видавати короткострокові візи громадянам Росії.

Виняток зроблять для тих, хто хоче в'їхати в Нідерланди з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось із росіян повинен покинути країни з політичних мотивів.

Нагадавши, Нідерланди планують відмовитися від російського газу до кінця поточного року.

Зазначимо, після вторгнення Росії в Україну західні країни почали масово висилати російських дипломатів. Москва відповіла дзеркально. Так, З російської столиці був вислані 21 співробітник посольства Бельгії.

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