Нідерланди припинили видачу віз росіянам після висилки дипломатів з Москви
Посольство Нідерландів у Москві припинило видачу короткострокових віз росіянам. Це сталося після висилки Росією 15 нідерландських дипломатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NL Times.
Як зазначає газета, після висилки з Москви 15 дипломатів в посольстві Нідерландів залишилося занадто мало співробітників в консульському відділі. В результаті дипмісія більше не зможе з середи, 27 квітня, видавати короткострокові візи громадянам Росії.
Виняток зроблять для тих, хто хоче в'їхати в Нідерланди з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось із росіян повинен покинути країни з політичних мотивів.
Нагадавши, Нідерланди планують відмовитися від російського газу до кінця поточного року.
Зазначимо, після вторгнення Росії в Україну західні країни почали масово висилати російських дипломатів. Москва відповіла дзеркально. Так, З російської столиці був вислані 21 співробітник посольства Бельгії.
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