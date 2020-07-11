Нидерланды подают в суд на Россию, а в Киеве могут вернуть жесткий карантин: новости за 10 июля

Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека, в Кремле заявили, что Украина должна официально подтвердить намерения пересмотреть минские соглашения, в Киеве могут вернуть жесткий карантин. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 10 июля, - в материале РБК-Украина

Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17

Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17. Такое решение приняло правительство Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что достижение справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их родственников является и остается высшим приоритетом правительства.

Об этом шаге также проинформирован Совет Безопасности ООН.

В Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, могут вернуть жесткий карантин

В Киеве каждое четвертое заведение нарушает правила карантина. В столице ухудшается эпидемиологическая ситуация и могут вернуть жесткий карантин.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

Правоохранители проверяют учреждения на выполнение карантинных правил. За последние несколько дней проверили более 430 заведений. В результате были составлены 107 административных протоколов.

У Путина расценили слова Резникова как сигнал о выходе из минских соглашений

В Кремле заявили, что Украина должна официально подтвердить намерения пересмотреть минские соглашения. В ином случае РФ будет рассматривать это как отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о необходимости пересмотра соглашений, достигнутых в Минске.

Минздрав обновил список стран "красной зоны": что изменилось

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны". В частности, в список попала Болгария.

Всего в списке "красной зоны" находится 61 страна. Среди них США, Армения, Бельгия, Израиль, Молдова, Россия, Беларусь, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Канада, Украина, Египет, Албания, Болгария, Чехия и другие.

В список "зеленой зоны" попали Румыния, Сербия, Польша, Хорватия, Италия, Греция, Турция, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Узбекистан, Австрия, Словения, Венгрия, Норвегия, Германия, Словакия, Эстония, Грузия, Латвия и другие.

Дети с оккупированных территорий могут поступать без ВНО: Зеленский подписал закон

В Украине ученики с временно оккупированных территорий могут поступать во все вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания. В пятницу, 10 июля, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Так, документом разрешено поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот абитуриентам, проживающим на временно оккупированных территориях и территориях населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения Украины.

Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Мэр Сеула Пак Вон Сун, который был накануне обнаружен мертвым, оставил предсмертную записку. Она была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы. В записке, в частности, содержится просьба кремировать его останки и развеять прах над могилами его родителей.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Отметим, вчера тело Пак Вон Суна обнаружили в горах Бугаксан севернее Сеула. До этого была информация, что он пропал без вести.

Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью

Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью. Государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собору статуса музея. Таким образом, турецкое правительство получило законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.

Собор Святой Софии построили в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире.

Мощные ливни и перепады до 20 градусов: по каким областям ударит непогода

Погода в Украине принесет сильные погодные неприятности на выходных. Особенно "несладко" придется жителям западных областей. Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

Так, синоптики прогнозируют, что резкие перепады температур, когда на Западе днем +16, а на Юге и Востоке +34 стоит ждать уже в воскресенье, 12 июля. К тому же, некоторые западные области могут пострадать от мощного ливня.