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Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17

Пятница 10 июля 2020 15:31
Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17
Фото: глава МИД Нидерландов Стеф Блок (flickr.com/ministeriebz)
Автор: Анастасия Рокитна

Такое решение приняло правительство Нидерландов

Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17. Такое решение приняло правительство Нидерландов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что достижение справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их родственников является и остается высшим приоритетом правительства.

"Шаг, который мы делаем сегодня, подавая дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы родственников погибших, приближает нас к этой цели", - заявил он.

Об этом шаге также проинформирован Совет Безопасности ООН.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации есть своя версия авиакатастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году, а "западные эксперты не прислушиваются к этой версии".

Отметим, адвокат родственников погибших в крушении Boeing 777 над Донбассом в 2014 году заявил, что установка ЗРК "Бук", которая вероятно сбила самолет, не могла покинуть территорию РФ, разрешение дал именно Путин.

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