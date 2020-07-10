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Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Сеул, Пятница 10 июля 2020 10:59
Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку
Фото: Пак Вон Сун (media.az)
Автор: Анастасия Рокитна

В записке содержится просьба кремировать его останки

Мэр Сеула Пак Вон Сун, который был накануне обнаружен мертвым, оставил предсмертную записку. Она была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы.

Об этом сообщает Associated Press.

В записке также содержится просьба кремировать его останки и развеять прах над могилами его родителей.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Отметим, вчера тело Пак Вон Суна обнаружили в горах Бугаксан севернее Сеула. До этого была информация, что он пропал без вести.

Пак Вон Сун был мэром столицы Южной Кореи с 2011 году. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций.

Также Пак Вон Суна рассматривали одним из претендентов на пост президента страны на выборах 2022 года.

Напомним, предварительной причиной смерти мэра Сеула Пак Вон Суна является самоубийство.

До этого в Южной Корее заявили о смерти Вон Суна, однако полиция опровергла эту информацию.

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