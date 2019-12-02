Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать Цемаха

Россия сознательно позволила подозреваемому в причастности к катастрофе самолета рейса MH17 Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам. Об этом сообщает издание NOS, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Нидерландов.

Издание пишет, что Цемах потребовали его экстрадиции.

Ранее Цемах заявлял, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Напомним, в сентябре следователи Нидерландов переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого. Однако украинская сторона все равно передала его России в рамках большого обмена пленными.