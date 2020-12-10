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Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и выслали их из страны

Автор: Роман Тверденко

Нидерланды выслали из страны двух дипломатов из России. Они подозреваются в шпионаже.

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Об этом сообщает NOS.

По данным властей Нидерландов, российские дипломаты на самом деле были сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий. Среди прочего, они разведывали данные касательно искусственного интеллекта, полупроводников и нанотехнологий.

Теперь они объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну.

В посольстве России в Нидерландах подтвердили, что двое дипломатов были высланы из страны в связи с "деятельностью, несовместимой с их статусом". У них есть две недели на выезд из королевства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России. Его подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Напомним, в начале года в Давосе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже. Один из них представился сантехником, но предъявил российский дипломатический паспорт так же как и второй задержанный.

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