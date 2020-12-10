Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунстві і вислали їх з країни

Нідерланди вислали з країни двох дипломатів з Росії. Вони підозрюються в шпигунстві.

Про це повідомляє NOS.

За даними влади Нідерландів, російські дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки і займалися збором інформації у сфері високих технологій. Серед іншого, вони розвідували дані щодо штучного інтелекту, напівпровідників і нанотехнологій.

Тепер вони оголошені персонами нон-грата і повинні покинути країну.

У посольстві Росії в Нідерландах підтвердили, що двоє дипломатів були вислані з країни у зв'язку з діяльністю, несумісною з їх статусом". У них є два тижні на виїзд з королівства.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві громадянину Росії. Його підозрюють у наданні датських енергетичних технологій російській розвідці.

Нагадаємо, на початку року в Давосі затримали двох росіян за підозрою в шпигунстві. Один з них представився сантехніком, але показав російський дипломатичний паспорт так само як і другий затриманий.